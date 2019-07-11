AK Parti MKYK toplandı

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan MKYK toplantısı basına kapalı yapılıyor.

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