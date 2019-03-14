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AK Parti milletvekillerinden, Toksoy’a destek

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, 31 Mart seçimleri öncesinde Sarıkamış’ta vatandaşlar ile bir araya gelerek Başkan Göksal Toksoy’ya destek istedi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:48
AK Parti milletvekillerinden, Toksoy’a destek

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, 31 Mart seçimleri öncesinde Sarıkamış’ta vatandaşlar ile bir araya gelerek Başkan Göksal Toksoy’ya destek istedi.

 

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış’ta Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile birlikte esnafı ziyaret ederek 31 Mart seçimlerinin önemine değindiler.

 

Esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen milletvekilleri vatandaşlara Sarıkamış’ta hayata geçirilecek projeleri anlattı. Sarıkamış’ta özellikle belediye hizmetlerinden fazlasıyla yararlandıklarını belirterek 31 Mart’ta başkan Toksoy’a destek vereceklerini kaydettiler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:48
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