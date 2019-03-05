AK Parti milletvekillerinden esnaf ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Ahlat ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Milletvekilleri Kiler ve Taşar, ‘Cumhur İttifakı’nın adayı olan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’a destek için geldikleri Ahlat’ta, ilk önce vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Ahlat Park Alışveriş Merkezinde düzenlenen kahvaltı programında konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Ahlat’tın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Kiler, “Ahlat, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel gündeminde. İşte burada Cumhurbaşkanlığı Köşkü yaptırılıyor. Bu seçimden sonrada Ahlat’a yapılacak yatırımlar artarak devam edecek. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp ‘Cumhur İttifakı’ adayı olan mevcut Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’a destek vermeliyiz. Kendisinin ilk dönemi acemilikti, ikinci dönemi kalfalık dönemiydi, şimdi ustalık dönemi olacak ve Ahlat’a bizlerin destekleriyle de güzel hizmetler yapacaktır” dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da, ‘Cumhur İttifakı’na karşı kurulan diğer ittifakın tek amacının ülkeyi bölmek olduğunu söyleyerek, ülkenin bekası için herkesten ‘Cumhur İttifakı’na destek vermesini beklediklerini söyledi.

Kahvaltı programında; AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve A. Mümtaz Çoban da birer konuşma yaptı.

Düzenlenen kahvaltı programına MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar ve parti yönetimi de katıldı. Kahvaltı programı sonrası AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, beraberindeki partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirdiler.