AK Parti milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Büyükdede’ye ziyaret

AK Parti milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van heyeti ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye ziyarette bulundu.

Projeleri ve arsa tahsis işlemlerinin tamamlandığı Vangölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi ile elektrik şebeke hattının yapılacağı Erciş Organize Sanayi Bölgesi ve Erciş OSB’ye ait yolun öncelikli ele alındığı toplantıda; bölgesel teşvikler, cazibe merkezleri destek programı kapsamında yapılacak tekstilkent ve Van ilinin sanayi sorunları konuşuldu. Van milletvekilleri; Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra iş yerleri hasar gören veya farklı gerekçelerle bir araya gelen esnaf ve sanatkârların, yeni ve modern sanayi siteleri kurmak için çalışma başlattıklarını kaydetti. Van milletvekilleri, “Proje safhası ve yer işlemlerinin tamamlandığı Vangölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi ve Tuşba Küçük Sanayi Sitesine kaynak aktarılması ve 2019 yılı içinde ihale edilmesi konusunda bakan yardımcımıza talebimizi ilettik. Yine Erciş Organize Sanayi Bölgesi elektrik şebekesinin 2019 yılı içinde hızlıca ihale edilmesi ve tamamlaması konusunda ki isteğimizi de kendisi ile görüştük” dediler.

Milletvekili İrfan Kartal, kent gelişim planına uygun hazırlanan projelerin güçlü bir şekilde desteklenmesini isteyerek, Van’ın ekonomik yönden dezavantajlı bir bölge olduğuna dikkat çekerek, devlet yatırımlarının bölgede arttırılması gerektiğini söyledi.Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Van’ın gelişmiş beşeri sermayesi ile yatırıma ve istihdama olan ihtiyacını belirterek, Van’ın jeopolitik konumunun sağladığı avantajlar, enerji kaynaklarının çeşitliliği, ulaşım kolaylığı ve teşvikler ile yatırım için çok cazip bir bölge olduğunu anlattı. Yüksek yaşam kalitesi ile Ortadoğu ve Yakındoğu’nun da çekim merkezi olduğunu söyleyen Arvas, “Büyümeye ve kalkınmaya elverişli şehrimizin bugün olduğu gibi sanayisiyle, ticaretiyle ve yatırımlarıyla gündem olması önemlidir. Van’ın yıllardır hak etmediği şekilde anılması, başta esnafı ve tüccar olmak üzere bütün kesimleri sosyoekonomik olarak olumsuz etkilemektedir. Bütün çalışmalarımızın odağında Van’ın yeni yatırımlarla kalkınması ve gençlerimize iş imkânı sağlanması vardır. Memleketimizde huzur, güven ve istikrar devam ettiği sürece yatırımlar artarak devam edecektir. Sermaye ürkektir. Sermayedarlar risk gördüğü yere gidip yatırım yapmazlar. Bu nedenle yerel kalkınma için AK Parti’ye destek olunmalıdır. Yaşadığımız acı tecrübelerden ders çıkararak bugün yakaladığımız güven ve istikrara sahip çıkmalıyız. Yerer yönetimler, yatırım, huzur, güven, istikrar, istihdam gibi hayatımızı etkileyen konular bir bütündür. Hiçbiri birbirinden ayrı düşünülmemelidir” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede ise, Van’ın potansiyel olarak zengin olduğunu, aynı zamanda dinamik bir ekonomik yapıya sahip olduğunu belirterek, Van’daki projelere destek olacaklarını söyledi. Türkiye’de sanayi alanlarının çok düşük olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını, ülke genelinde toplam binde 34 olan sanayi alanını yüzde 1’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.