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Biyografi AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Zülfü Demirbağ nereli?
Biyografi

AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Zülfü Demirbağ nereli?

Zülfü Demirbağ kimdir? Zülfü Demirbağ kaç yaşında ve nerelidir? soruları Zülfü Demirbağ’ün sosyal medyada gündem olmasından sonra merak ediliyor. İşte Zülfü Demirbağ hayatı, kariyeri...

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:43:00 - 2021-11-23 10:44:29
AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Zülfü Demirbağ nereli?

Katıldığı televizyon programında tasarruf tedbirlerini sıralayan AK Parti milletvekili Zülfü Demirbağ, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil" ifadelerini kullandı.

Zülfü Demirbağ kimdir? Elazığ AK Parti Milletvekili  Zülfü Demirbağ nereli? Zülfü Demirbağ kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte Zülfü Demirbağ’ın hayatı...

Zülfü Demirbağ kimdir?

Zülfü Demirbağ, 13 Şubat 1956'da Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Arslan Nedim, annesinin adı Vacide'dir. Zülfü Demirbağ, İnşaat Mühendisi; Fırat Üniversitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Zülfü Demirbağ, Doğuş İnşaat Samsun Derbent Barajı mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı olarak görev yaptı. Elazığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Zülfü Demirbağ, 22. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Demirbağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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