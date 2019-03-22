Ak Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu yaşlıları ziyaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il MüdürüCemil İlbaşYaşılar haftası nedeniyleÖzel Güzide Bakım Merkezini ziyaretettiler.

Ziyarette ÖzelGüzide Merkezindeki yaşlılarla bir araya gelerek sohbet eden Milletvekili Taşkesenlioğlu veAÇSH İl Müdürü İlbaş,Özel Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Emine Kahveci ‘den çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Taşkesenlioğlu,yaşlıların toplumun çınarları olduğunu belirterek,‘’Hayat tecrübeleri ile bizlere de yol gösteren büyüklerimizi sık sık ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Bizleri zorluklarla, büyük fedakârlıklarla büyüten değerli büyüklerimizin haklarını ödeyemeyiz. Kendilerinden sadece hayır dualarını bekliyoruz. Yaşlılarımıza hürmetlerimizi sadece bugün değil, her gün göstermeliyiz. Yaşlılarımıza saygıyla,sevgiyle yaklaşmamız milletçe onlara verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasınıkutluyor; sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum’’ dedi.

İlbaş ise kurum olarak yaşlı hizmetlerini önemsediklerini belirterek,“İnsanoğlu yaradılış gereği doğumdan itibaren büyür ve yaşlanır. Yaşlılık hepimizin ömrümüz vefa ederse yaşayacağımız bir hayat süreci olacaktır. Hem dinimizin hem de insanlığın gereği olarak bizler yaşlılarımızı başımızın üstünde tutarak saygıda kusur etmemeli ve bir gün bizlerin de yaşlanacağımızı unutmamalıyız. Güçlü, sağlam toplumlar, gençlerini eğiten ve yaşlılarını önemseyip ferah yaşam sürmelerini sağlayan toplumlardır. Bütün yaşlılarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, birlik beraberlik içerisinde, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum’ dedi.

Yaşlılara karanfilverenTaşkesenlioğu,özel bakım merkezisakinleri ile tek tek ilgilenerek,onlarla sohbet etti.