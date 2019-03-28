AK Parti Milletvekili Öztürk, Giresun’da yaşanan elektrik kesintilerini bakanlara anlattı, çözüm istedi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk son üç günde Giresun’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilin sorunlarıyla ilgili bilgi veren açıklamalarda bulundu.

Giresun’un özellikle elektrik konusunda önemli sıkıntılarının bulunduğunu ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "İlimizde elektrik kesintileriyle ilgili çok ciddi şikayetler bulunmaktadır. Özellikle köylerimizin elektrik nakil hatlarının değiştirilmesi, trafoların yenilenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. TEDAŞ özelleştikten sonra yapılması gereken ve taahhüt edilen bir çalışma programı vardı. Ancak görünen o ki bu konuda gelen şikayetlerden de anlaşıldığı üzere bu taahhütler gerçekleştirilememiştir. Bu konuda bakanlığımızdan ilgili firmanın denetlenmesi ve firma tarafından ilimize yatırım ödeneğininartırılması konusundatalebimiz bulunmaktadır. Ayrıca yaylarada yapı kayıt izin belgesi almaya hak kazanan yaylacılarımızın evlerine elektrik bağlatılmakta hala sorun yaşanmaktadır. Bu konuda da bu belgeyi almaya hak kazananların elektrik abonelikleri önündeki engelin çözülmüş olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.