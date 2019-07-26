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AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: “Onlar isteyecek biz yapacağız”

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yerel bir kanalda katıldığı programda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini değerlendirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:47
AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: “Onlar isteyecek biz yapacağız”

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yerel bir kanalda katıldığı programda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini değerlendirdi.


Milletvekili Kendirli,“Milletin İradesi başımızın tacı, 10 yılda 850 milyonluk yatırım yaptık. 31 Marttada iktidarla devam edelim yatırımları arttıralım istedik.”dedi.



Kırşehir’in Milletvekiliyim diyen ve ne zaman kapıları çalınırsa da yardımcı olacaklarını anlatan Milletvekili Mustafa Kendirli, “Ne zaman kapımızı çalarlarsa da yardımcı oluruz. Ben Kırşehir’in milletvekiliyim. Kapımız her zaman herkese açık. Kaman ilçesinde yaptığım bir konuşmam yanlış anlaşıldı. Onlar isteyecek biz yapacağız, siyasi partileri ise önemli değil.”diye konuştu.



Kırşehir Belediyespor’un durumunu da değerlendiren Milletvekili Kendirli, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Kırşehir Belediyespor takımı Bal Liginden 3. Lige başarı göstererek çıktı. Yaşanan süreçte ciddi mücadele verdik. Takım, inanç ve doğru yönetimle başarılı oldu. Başarılı bir takım 1 ayda 3 başkan ve yönetim değiştirdi. Kapımız çalınırsa yardımcı oluruz.”



Programda AK Parti Hükümeti tarafından Kırşehir’e yapılan yatırımlar, yapılması planlanan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında da milletvekili Mustafa Kendirli, kamu oyuna bilgiler aktardı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:47
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