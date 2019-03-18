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AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Canlı Hayvan Pazarına yaptığı ziyarette kırsal kalkınmada devlet desteği yüzde 50 devam ettiğini söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:58
AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Canlı Hayvan Pazarına yaptığı ziyarette kırsal kalkınmada devlet desteği yüzde 50 devam ettiğini söyledi. Canlı Hayvan Pazarı ziyaretine Milletvekili Mustafa Kendirli’ye Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’de eşlik etti.


Üreticilerle görüşen Milletvekili Kendirli, “Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında devletimizin yüzde 50 desteği devam ediyor. Sıkıntılarınızı anlatacaksınız, bizlerde sorunlara çözüm üreteceğiz.”dedi.



Milletvekili Mustafa Kendirli, üreticilere devlet desteğinin her zaman verildiğini, verilmeye de devam ettiğini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık alanında hibe ve kredi desteği vermeye devam ediyor. Desteklerden faydalanabilmek için çiftçilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Aranan şartları taşıyan çiftçilerin 2019 yılı itibariyle de büyükbaş hayvandan buzağıya, tarımsal ekipmanlardan sertifikalı tohuma kadar tüm alanlarda desteklenmeye devam edilecek.



Tarım ve hayvancılık alanında finansal desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerimiz devletin verdiği hibe desteklerinin yanı sıra banka kredilerine, diğer kurum ve kuruluşlara başvurabilirler.Hayvancılık alanında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‘ ndan (TKDK) destek sağlayabileceğiniz gibi Ziraat Bankası‘ nın kredilerinden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri‘ nden de belirli projeler hazırlamak dahilinde kredi alabilirsiniz. Köyüne dönmeyi kabul edilen gençlere yönelik olarak verilen 30 bin lira tutarındaki hibelere de başvuru yapabilirsiniz.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:58
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