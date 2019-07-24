AK Parti Milletvekili Kartal’dan, 24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı
Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Milletvekili Kartal yayımlamış olduğu mesajda; “Demokrasiye, millet iradesine ve ülkemizin kardeşliğine sahip çıkan ilkeli ve tarafsız haber yapmaya gayret gösteren kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.
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