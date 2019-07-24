AK Parti Milletvekili Kartal’dan, 24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Milletvekili Kartal yayımlamış olduğu mesajda; “Demokrasiye, millet iradesine ve ülkemizin kardeşliğine sahip çıkan ilkeli ve tarafsız haber yapmaya gayret gösteren kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.

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