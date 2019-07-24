0553 313 94 23

AK Parti Milletvekili Kartal’dan, 24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
AK Parti Milletvekili Kartal’dan, 24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.


Milletvekili Kartal yayımlamış olduğu mesajda; “Demokrasiye, millet iradesine ve ülkemizin kardeşliğine sahip çıkan ilkeli ve tarafsız haber yapmaya gayret gösteren kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Erin basın bayramını unutmadı
    1. Vali Erin basın bayramını unutmadı
    2. Yusufeli’nde kayalıklar profesyonel..
    3. Dede Korkut anısına ’Çinimaçin Çini’..
    4. Yumurtadaki ihracat sıkıntısı
    5. Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi..
    6. Adıyaman’ın yeni yerleşim alanlarında..
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    8. Kurbanlıklar görücüye çıktı
    9. VAli Akın, Çiçekdağı İlçesinde..
    10. İran uyruklu yolcunun ayakkabı..
    11. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    12. Tekne motoru hırsızı yakalandı
    13. Sudan’da bir darbe girişimi daha..
    14. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
    15. Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni..
    16. Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı..
    17. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    18. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    19. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    20. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?