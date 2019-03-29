0553 313 94 23

Ak Parti Milletvekili Aydın: "Kılıçdaroğlu’nun gelmesini beklediği ’bahar’ Arap baharıdır"

AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, 31 Mart seçimlerinin belediye seçimlerinden çok beka sorunu olduğunu söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Ak Parti Milletvekili Aydın: "Kılıçdaroğlu’nun gelmesini beklediği ’bahar’ Arap baharıdır"

AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, 31 Mart seçimlerinin belediye seçimlerinden çok beka sorunu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun ’Bahar gelecek’ sloganına değinen Aydın, "Onun beklediği bahar düşmanlarımızın beklediği gibi Arap Baharı’dır. Ancak 31 Mart’ta bizim kardeşliğimizi ve birliğimizi bozamayacaklar" dedi.


Bursa’da seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, belediye seçimleriyle başlayan sürecin beka sorununa döndüğünü ifade etti. İslam coğrafyasında 1 milyar 700 milyon Müslümanın kan ağladığını ifade eden Aydın, "Bu coğrafyanın dışında kan ve göz yaşı yok. Sadece bu coğrafyada var. Afganistan, Suriye, Yemen, Irak, Filistin, Arakan, Libya, Mısır, Sudan ve Somali’de var. Hristiyan ve Yahudi aleminde de yok.3 kişi öldü diye, Avrupa’nın başkanları toplandı. Kol kola girip ’Terörizme karşıyız’ sloganları attı. Suriye’de 1,5 milyon insan ölürken neredeydiniz? 1 milyon insan Irak’ta ölürken neredeydiniz? Çünkü onlar için Müslüman öldüğü zaman gayet güzel bir hadise olmuş oluyor.Yahudi ve Hristiyan ölmeyecek. Müslüman istediği kadar ölebilir. Bir Arap Baharı adı altında her yeri yakıp yıktılar. Arap aleminin hepsi bitti. Şimdi de bir bey efendi çıkmış, ’31 Mart’ta bahar gelecek’ diyor. O baharı bekliyor. Çok beklerler" dedi.


AK Parti olarak 16 yılda 14 seçim yaptıklarını belirten Aydın, "Milletin aziz teveccühüne mazhar olunmasaydı. Şu anda Türkiye’de Suriye, Irak ve Libya gibi kan ağlayan bir ülke konumunda olacaktı. Bizler de parçalanmıştık. ABD’nin teröre verdiği desteği kardeş kardeşe vermez. 23 bin tır silah bir devlete değil, terör örgütüne veriyor. Tek bir dertleri var. Türkiye’nin parçalanması" diye konuştu.


Türkiye üzerinde sürekli bir oyun oynandığını belirten Aydın, "3 ay önce soğan, domates, biber ve patates ile algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Ama onu da atlatık. Milletimiz onların ne yapmak istediğini anladı. Hafta başından beri kıyamet kopuyor. Doları hareketlendirerek bu milleti 31 Mart seçimlerine hazırlayabilmek için.Ama hamd olsun başaramıyorlar. Başaramayacaklar da. Allah’ın izniyle 31 Mart seçimlerinde bu milletin feraseti onları tarihe gömecektir. Kimse bir daha birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize dil uzatamayacak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu
    1. Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu
    2. Eskişehir’in ihracatı arttı, ithalatı..
    3. Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması
    4. MHP’li Özbek’ten başaralı öğrencilere..
    5. Kocaoğlu’ndan "sandığa gidin" çağrısı
    6. Bakan duyurdu! 30'u aşkın ülkeden..
    7. Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin..
    8. Stockholm’de bir hafta içinde ikinci..
    9. TŞOF Başkanı Apaydın: “Performans için..
    10. Kredi Garanti Fonu: "Hazine..
    11. Ceren bebek, ambulans uçakla Ankara’ya..
    12. Asya borsaları
    13. Petlas'tan ABD pazarında hızlı büyüme..
    14. Bakan Varank açıkladı: 30'u aşkın..
    15. İtalya’da iki tren çarpıştı: 50 yaralı
    16. Mehmetçik zorlu kış şartlarında..
    17. Uçan Osmaniyeli dünya basınında
    18. Afganistan'da FETÖ'ye ait bir okul..
    19. Karapınar’da dünyanın en büyük güneş..
    20. Sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak