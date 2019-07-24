AK Parti Milletvekili Arvas’tan “Gazeteciler ve basın bayramı” mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Abdulahat Arvas mesajında, “Fikirleriyle yolumuz aydınlatan basın mensuplarının bayramını kutluyorum. Özgür basın, demokrasi kültürümüzün vazgeçilmez bir gereğidir. Basının önemi bundan 111 yıl önce anlaşılarak II. Meşrutiyet ile birlikte gazeteler ilk defa sansür denetiminden geçmeden yayımlanmıştır. Dolayısıyla 24 Temmuz bir anlamda gerçek gazeteciliğin başladığı gündür. Bugünde tarafsız, özgür ve ilkeli basının varlığı, demokrasi kültürünün gelişmesi ve bilinçli bir toplumun oluşması için elzemdir. Çünkü basının halkı doğru bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri vardır. Bütün kritik zamanlarda olduğu gibi en son 15 Temmuz darbe girişiminde de basın ve medyanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Toplumun gözü, kulağı ve sesi olan basın çalışanları ve medyanın gücü ile demokrasimiz korunmuş ve güç kazanmıştır. İlimizin ve bölgemizin sesini duyurmak için özveriyle çalışmalarını yerelde sürdüren ve Van’ı, kendine özgü değerleriyle, tarihi, turizmi ve kültürü ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtan başta yerel basın çalışanlarımız olmak üzere, fikirleriyle yolumuzu aydınlatan bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, her birine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.