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AK Parti Milletvekili Altınok’tan ETSO’ya ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:41
AK Parti Milletvekili Altınok’tan ETSO’ya ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.


Milletvekili Altınok’a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün eşlik ettiği ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Vakur Alemdar, Engin Çimen, Murat Turan ve Ömer Faruk Yıldırım ile Meclis Üyesi Gökhan Yılmaz’da hazır bulundu.


Ülkenin ve Erzurum’un ekonomik gündemine ilişkin konuların görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, şehrin ve bölgenin ekonomisine etki eden problemlere çözüm bulunması noktasında her zaman istişareler yaptıklarını belirterek, bu konuda Erzurum’u siyasette ve bürokraside temsil eden herkesle sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Problemlerin çözümünün bürokrasiden uzak, pratik, hızlı ve etkili olması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Başkan Yücelik, iş dünyasının bürokrasiden çok, üretmeye, kazanmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya zaman harcaması gerektiğini vurguladı.


AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, her zaman meseleleri daha objektif bakış açısıyla ele almayı ilke edindiklerini belirterek,bu sebeple iş dünyasının tespit ve çözüm önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Erzurum’da istihdama, üretime, ticarete değer katan herkese minnettar olduklarını kaydeden Milletvekili Altınok, şehrin ekonomisinin güçlenmesi ve iş dünyasının taleplerinin karşılık bulması için çabalarının artarak devam edeceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:41
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