AK Parti MHP'nin af teklifini destekleyecek mi? Son dakika af çıkacak mı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin Meclis Başkanlığına sunduğu af teklifine ilişkin, “Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989” diyen Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018’den önceki suçları kapsadığını belirterek, bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak "Gündemimizde af söz konusu değil. Çok karmaşık bir konu, iyi irdelemeliyiz" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Hayati Yazıcı'nın açıklamaları:

MHP VAADLERİNİ SOMUT ŞEKLE DÖNÜŞTÜRDÜ

Gündemimizde af söz konusu değil. MHP geçen seçim öncesi beyannamesinde bu konuları gündeminde almış. O günden bu yana uygun bulduğu zamanlarda bu konuyu dile getirdi. Gerekçelerini oluşturdu ve somut şekle dönüştürdü ve Meclis'e sundular. Ben de bunu okudum değerlendirdim.

"MHP'NİN TEKLİFİ AF DÜZENLEMESİ DEĞİL"

İçeriği itibarıyla bir af değil. Af düzenlemesi değil. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukların bunların da bir tasnif yapmak suretiyle belli nitelikteki suçları kapsam dışı bırakmak suretiyle infazlarına ilişkin düzenleme içeren bir kanun teklifi.

"GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bu teklif niteliği itibariyle af değil derken, biz "gündemimizde af yok demiştik şimdi bu da af olmadığına göre gündemimize mi girdi" haliyle gündemimize girmiş. Meclis'e getirmiş. Bunu görmezden gelmemiz mümkün değil. Cumhur ittifakı içerisinde yer almış partinin getirdiği teklif.

"MHP'NİN 7 MADDEDEN OLUŞAN TEKLİFİNİ İRDELİYORUZ"

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, var olmanın temeli olan adalet algısını gözetmek suretiyle, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, çok yoğun bir şekilde terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetlemek suretiyle MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz. Cumhurbaşkanı döndüğünde bu konuyu daha somut bir şekilde ele alacağız. Teklif üzerinde biz çalışmalar yapıyoruz.

MHP AF TEKLİFİNİ MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisince Meclis’e sunulan af teklifini, genel merkezdeki basın toplantısıyla açıklamıştı. “Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989” diyen Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018’den önceki suçları kapsadığını belirterek, bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını belirtti.

CEZADA 5 YILŞARTLI İNDİRİM

“Teklifte 19 Mayıs günü (Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi) esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve infazı kalmayanların salıverilmesidir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirilir, ceza kalmazsa hükümlü salıverilir. Kovuşturma evresinde ise görevsizlik, soruşturma evresinde alt sınır göz önüne alınarak bir defaya mahsus 5 yıl indirim ile değerlendirilir. İndirim tekrarının sebebi şu; cezaevlerinde hem tutuklu hem hükümlü bir de davası açılmak üzere olanlar vardır. Bunun için tekrarlamak zorundayız.

SUÇ İŞLEYENİN İNDİRİMİ YANAR

Alt sınırın belirlenmesinde TCK 61’deki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Salıverilen hükümlülerin hapis cezasını gerektiren suç işlemeleri ve kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır.