AK Parti ile MHP yerel seçimlerde neden ittifak yapmadı?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde tüm kirli oyunları yaptıkları Cumhur İttifakı ile bozan AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri yaptı ancak görüşmelerden herkes kendi yoluna kararı çıktı. Peki AK Parti MHP yerel seçimlerde neden ittifak yapamadı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ittifakın neden yapılamadığını açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ittifakın neden yapılamadığını açıkladı. Mehmet Özhaseki yerel seçimlerde ittifak yapılamamasına ilişkin şunları söyledi: MHP ile yapmış olduğumuz görüşmeler çok net. Biz burada ittifak arayışı içerisindeyiz. En büyük sıkıntımız yasal bir alt yapının olmaması. Bu nedenle bir boşlukta kaldık. Fiili olarak gerçeklememiş olmasının içimizde bir hüznü var. Bir formül bulamadık. Önümüzdeki günlerde bulursak yine konuşulur tamamen ipler koptu demek doğru olmaz.”

“Kendi yolumuzu çizeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkana Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı'na ilişkin konuşmuştu. Bahçeli, AK Parti ile Cumhur İttifakı görüşmelerine gerek kalmadığını vurgulayarak, "Kendi yolumuzu çizeceğiz. Artık hiçbir ittifak arayışında değiliz. Cumhur İttifakı yerelde bitmişti.” açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli son yaptığı açıklamada ise, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir." dedi.

“O vakit herkes kendi yoluna”

Bahçeli'nin yerelde ittifak yapmayacakları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur ittifak ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmayacaklarını ifade ederek, "Madem yerel seçimlerde biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz."açıklamasını yapmıştı