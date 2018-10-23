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AK Parti MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak mı? Bahçeli nokta koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canım kardeşim boşuna uğraşma. şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.” Açıklamalarına MHP lideri Bahçeli’den son dakika açıklama geldi. Bahçeli af üzerinden Erdoğan’a mesaj gönderdi. Bahçeli'nin sözleri ise bu kez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik karşılık verdi. Peki AK Parti ve MHP ittifakı bitti mi?

23 Ekim 2018 Salı 12:50
AK Parti MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak mı? Bahçeli nokta koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canım kardeşim boşuna uğraşma. şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.” Açıklamalarına MHP lideri Bahçeli’den son dakika açıklama geldi. Bahçeli af üzerinden Erdoğan’a mesaj gönderdi. Bahçeli'nin sözleri ise bu kez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik karşılık verdi. Peki AK Parti ve MHP ittifakı bitti mi?

“Parmak  sallamayla ittifak olmaz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  "Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok" dedi. MHP lideri Bahçeli ittifak konusunda şunları söyledi: "MHP olarak bundan böyle kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız, kararlıyız" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemle diyorum ki hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, geri adıma zorlanmasıyla, yok sayılmasıyla, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak diğer tarafın tahakküm ve dayatmasıyla, üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşayamayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, devamlı çatladı çatlıyor ihbarlarıyla, zamana oynamayla, şartların kollanmasıyla varlığını devam ve idame ettiremeyecektir. Samimiyet, safiyet, fedakarlık ve dürüstlük olmadan eşitler arası ilişki sürdürülemeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler. Heyetler görüştü görüşmedi, oldu olmadı, yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız."

"Af, erken emeklilik ve andımız konusunda MHP ile farklı düşünüyoruz"

Bahçeli'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında cevap verdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızın köşesinden dahi geçirmeyiz. Bir devlet kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine sahip değildir. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, Öğrenci Andı'nda farklı düşünüyoruz. Kimseyi kişisel olarak hedef almamız söz konusu değil" dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:50
  1. bahçeli
  2. yerel seçim cumhur ittifakı

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