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AK Parti MHP yerel seçim ittifakında son dakika gelişmesi! Genel Başkan Yardımcıları bir araya geliyor

2019 Mart’ta yapılacak mahalli yerel seçimler için AK Parti ile MHP ittifak yapacak. Bunun için iki parti görüşmelere başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yeşil ışık yaktığı AK Parti MHP ittifakı için görüşmeler ne zaman başlayacak?

25 Eylül 2018 Salı 12:17
AK Parti MHP yerel seçim ittifakında son dakika gelişmesi! Genel Başkan Yardımcıları bir araya geliyor

2019 Mart’ta yapılacak mahalli yerel seçimler için AK Parti ile MHP ittifak yapacak. Bunun için iki parti görüşmelere başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yeşil ışık yaktığı AK Parti MHP ittifakı için görüşmeler ne zaman başlayacak?

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ile ilgili ittifak görüşmesi bu akşam gerçekleşecek. Görüşmeye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında yapılacak.

BAHÇELİ'DEN YEREL SEÇİM İTTİFAKINA YEŞİL IŞIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ise şunları kaydetmişti: “Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. 24 Haziran’da elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye’ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. 7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşaa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD’nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir.”

ERDOĞAN'DAN MHP İTTİFAKI İÇİN AÇIKLAMA

Cumhur ittifakının Mart ayındaki seçimlerde de devam edebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz." demişti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:17
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