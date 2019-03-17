0553 313 94 23

AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İzmir artık AK Parti belediyeciliğiyle kavuşmak durumundadır. İzmir Nihat Zeybekci ile yönetilmelidir"

17 Mart 2019 Pazar 15:17
AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in artık AK Parti belediyeciliğiyle tanışması ve hak edildiği şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Pakdemirli, Gündoğdu Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Kentin bir bakanı olarak Ankara'ya gittiğini ama İzmir'i unutmadığını, burada yaşayan insanların her zaman emrinde olduğunu belirten Pakdemirli, Bakanlığı tarafından kente 9 milyar lira hibe ve yatırımlar yapıldığını, AK Parti hükümeti tarafından ise İzmir'e 67 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Pakdemir, İzmir'in hak ettiği yere gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "İzmir'e bu kadar hizmet yaptık ama İzmir ne yazık ki AK Parti belediyeciliğiyle tanışamadı. Tarım ve Orman Bakanı olarak her zaman sizlerin emrindeyim. Sizlerden bir şey istiyorum, 1983 yılında İzmir'den ayrıldım 2004 yılında İzmir'e döndüm fotoğraf karesi yine aynı. İzmir artık AK Parti belediyeciliğiyle kavuşmak durumundadır, İzmir Nihat Zeybekci ile yönetilmelidir. Çünkü yönetmeyi bilen ve hak edenlere oy vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta zeybek oynamaya var mıyız?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İzmir'in yeniden tarih yazdığını ve kentin 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteği bundan sonra da sürdüreceğini söyledi.

31 Mart'ta İzmir'de 20 yıldır devam eden CHP belediyeciliğinin sona erecek işaret fişeğinin atılacağını bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık 1 sene önce Halkapınar Spor Salonu'nda sizlere şunu demiştim, 2019 daki yerel seçimlerde inşallah bir AK Parti'li kardeşimizin İzmir Büyükşehir Belediyesinin balkonunda konuşma yapması nasip olacak. Nihat Zeybekci ile balkon konuşmayı yapmayı hazır mıyız İzmir? Konak Meydanı'nda zeybek oynamaya var mıyız? Buraya kadar gelen herkese candan bir şekilde teşekkürlerimi sunuyorum."

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de Cumhur İttifakının ilk mitinginin İzmir'de yapıldığına dikkati çekti.

Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını ifade eden Zeybekci, "Biz efelenmeye değil ama efeler gibi dimdik durmaya geldik. Efelerin zeybeklerin diyarı Ege'nin başkenti İzmir'i yine tarihindeki muhteşem günlere döndürmeye sizinle beraber geldik, siz varsanız olur bu iş." dedi.

Zeybekci, İzmir'in 20 yıldır vaktinin çalındığını savunarak şöyle devam etti:

"Çöp dağlarına mahkum ettiler, her yağmurda bu şehri kanalizasyon batmasına, trafiğe, otoparksızlığa mahkum ettiler. İzmir'i o muhteşem şehri yeşilsizliğe mahkum ettiler. 4,5 milyonluk bu şehir dünyanın en zengin bölgesinde. İzmir Türkiye'de genç işsizlik oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi Ankara'dan ve İstanbul'dan, Gaziantep'den Antalya'dan her yerden yüksek. Her 4 gencimizden 1 tanesi işsiz. Dünyanın en zengin topraklarındayız. Bir zamanlar ticaretin, lojistiğin, turizmin, bereketin başkenti İzmir'in gençleri işsiz. Antalya'ya 19 milyon turist geldi İzmir'e 1 milyon turist geldi. Antalya esnafı kazandı İzmir'de ise yok."

Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i işaret ederek sözlerini sürdüren Zeybekci "Seferihisar'da 10 yıl ilçende belediye başkanlığı yaptın satmadığın yer kalmadı. Seferihisarlılar 'saat kulesine sahip çıkın satar' diyorlar. Bir ilçe belediye başkanı 180 gün yurt dışında ne yapar. Uçak parası zaten 1 milyon tutar. Şu anda o ilçenin belediyesinde 4 aydan beri düzenli maaş ödenemiyor. Bir de son söz 'Brüksel'de ofis açacağız' diyor. Sen önce İzmir'in ilçelerinde bir ofis aç. Arka mahallelerden haberi var mı? İzmir'i 4 Ç'ye mahkum ettiler, çamur, çöp, çukur, çarpık yapılaşma. İzmir'e 1 tane Ç gelecek, çiçek gibi İzmir." ifadelerini kullandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:17
  1. Ak Parti
  2. İzmir
  3. MHP
  4. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Kaplan: "Maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk"
    1. Mustafa Kaplan: "Maçın hakkı..
    2. İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa’nın..
    3. "Türkiye her alanda ileriye gidecek"
    4. Numan Kurtulmuş: “Türkiye, dünyanın en..
    5. Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi..
    6. Biberiye yağı nasıl yapılır? |..
    7. Juventus ligde ilk kez kaybetti
    8. TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler:..
    9. Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu..
    10. Onlarca kişinin hayatını kurtaran..
    11. "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya..
    12. Hulusi Akar'dan 18 Mart mesajı
    13. Ticaret Bakanı Pekcan’dan 18 Mart..
    14. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    15. Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı..
    16. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    17. Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni..
    18. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf..
    19. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    20. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    21. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    22. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    23. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    24. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    25. Binali Yıldırım: O katil İstanbul'u..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    27. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    28. MSB memur alımı sonuçları açıklandı! |..
    29. "Benim ülkemde Kürdistan diye bir..
    30. Mali’de askeri üsse silahlı saldırı:..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu