Yerel seçimlerde AK Parti MHP ittifakı tamam mı? AK Parti MHP ittifakında son dakika gelişmesi

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçimlerinde de ittifak yapmak için görüşeler gerçekleştiriliyor. AK Parti MHP yerel seçim ittifak görüşmelerinin ikincisi bugün yapıldı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, ''Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına varıldığı açıklandı. İşte AK Parti MHP yerel seçim ittifakında son dakika gelişmesi ve yerel seçimlerdeki Cumhur İttifakında son durum.

Görüşme son derece verimli geçti

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri başladı. Görüşmede, AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti. Görüşme sonrası AK Parti'den Kurtulmuş MHP'den ise Yalçın açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş özetle şu ifadeleri kullandı: ''Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık. Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz.'' MHP'li Semih Yalçın ise ''İttifak heyeti görüşmeyi sürdürecek sonuçlar genel başkanlara iletilecek'' diye konuştu.