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AK Parti MHP ittifakında af krizi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canım kardeşim boşuna uğraşma. şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.” Açıklamalarına MHP lideri Bahçeli’den son dakika açıklama geldi. Bahçeli af üzerinden Erdoğan’a mesaj gönderdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:41
AK Parti MHP ittifakında af krizi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canım kardeşim boşuna uğraşma. şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.” Açıklamalarına MHP lideri Bahçeli’den son dakika açıklama geldi. Bahçeli af üzerinden Erdoğan’a mesaj gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı 'genel af' tartışmalarına ilişkin açıklamaya yanıt verdi. Bahçeli, 'Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir' dedi. İstanbul'da Üsküdar - Çekmeköy metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af tartışmalarıyla ilgili de "Şahıslara karşı işlenen suçların devletin af yetkisi yoktur. Canım kardeşim boşuna uğraşma. Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder, şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle biline " diye konuşmuştu.

İttifak başka af başka

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin milletvekilleri, MYK ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlenen kampın kapanışında açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli burada yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Biz af teklifinin her yönüyle tartışılmasını istiyoruz. Kanun teklifleriyle ilgili gelişme ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka teklifimiz başkadır. Her mesele kendi mevkiinde, kendi mahrecinde analiz edilmelidir. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir, dileğimdir.”

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:41
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