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Erdoğan'dan son dakika yerel seçim ittifakı açıklaması! AK Parti MHP ittifakı olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıktı. Aynı zaferi 2019 Mart yerel seçimlerinde de göstermek isteyen AK Parti ve MHP, ittifak görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde Cumhur İttifakın devam edip etmeyeceği konusunda, “Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:32
Erdoğan'dan son dakika yerel seçim ittifakı açıklaması! AK Parti MHP ittifakı olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıktı. Aynı zaferi 2019 Mart yerel seçimlerinde de göstermek isteyen AK Parti ve MHP, ittifak görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde Cumhur İttifakın devam edip etmeyeceği konusunda, “Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

2019 yerel seçimler için AK Parti MHP ile ittifak yapacak mı konusuna ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019 yerel seçimlerde devam etmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti-MHP ittifakına ilişkin yaptığı o açıkmalalar:

"İttifak listelerde olmasa bile gönüllerde olacak"

“Cumhur İttifakı'nı basit bir seçim ittifakı olarak görenler de yanılıyor. Cumhur İttifakı, milli ve yerli duruş sahiplerinin ülkenin meseleleri karşısında gösterdikleri dayanışmanın adıdır. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Bu ittifaka sandık ittifakı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Bu ittifakı yaşatmanın yolunu arayacağız."

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:32
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