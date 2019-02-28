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AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi Mersin’de de 28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirilen ’Post Modern Darbe’nin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:37
AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi Mersin’de de 28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirilen ’Post Modern Darbe’nin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.


Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Camii önünde bir araya gelen Cumhur İttifakı Mersin adayları, milletvekilleri, AK Parti Mersin İl Teşkilatı üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları açıklama ile 28 Şubat darbesine tepki gösterdi. Etkinlikte topluluk adına konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatmanur Yontar Ateş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 28 Şubat 1997 tarihinde ’demokrasiye balans ayarı’ bahanesiyle karanlık bir süreç içerisine itildiğini söyledi. Ateş, ’Post Modern Darbenin’ yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandıklarını belirtti.



"28 Şubat onarılması güç değişimlere neden olmuştur"


Darbecilerin, tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi 28 Şubat’ta da iktidara karşı gayrimeşru bir müdahalede bulunduklarını kaydeden Ateş, "İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler, onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Siyasi bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular" dedi.



"15 Temmuz destanı darbeler tarihine nokta koydu"


Tük milletinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde, demokrasi destanı yazdığını ve Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyduğunu vurgulayan Ateş, "O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapılması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM’de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek ’muhtar’ olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulümlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:37
  1. doğa

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