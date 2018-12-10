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AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Mersin belediye başkan adayını açıkladı mı? AK Parti Dargeçit belediye başkan adayı, AK Parti Akdeniz belediye başkan adayı, AK Parti Anamur belediye başkan adayı, Erdemli AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Silifke belediye başkan adayı, AK Parti Toruslar belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Mersin ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:52
AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Mersin belediye başkan adayını açıkladı mı? AK Parti Dargeçit belediye başkan adayı, AK Parti Akdeniz belediye başkan adayı, AK Parti Anamur belediye başkan adayı, Erdemli AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Silifke belediye başkan adayı, AK Parti Toruslar belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Mersin ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Mersin belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanmayan belediye başkan adayları arasında Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Mersin belediye başkan adayı henüs açıklanmadı. AK Parti Mersin'de MHP'nin adayını desteklemesi bekleniyor. AK Parti'nin Mersin ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2014 Mersin yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti adayı Mustafa Sever % 28

Akdeniz belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

CHP % 29

AK Parti % 24

MHP % 13

Anamur belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 30

CHP % 29

Erdemli belediye seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 5

Silifke belediye seçim sonuçları

CHP % 34

MHP % 31

AK Parti % 31

Tarsus belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

CHP % 31

AK Parti % 20

BDP % 10

Toroslar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 26

BDP % 18

CHP % 16

24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları

AK Parti % 28.6

CHP % 26.8

HDP 16.9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12.8

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:52
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. Kars
  7. İzmir
  8. Bilecik
  9. Ankara
  10. Ağrı
  11. AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019
  12. AK Parti Dargeçit belediye başkan adayı
  13. AK Parti Akdeniz belediye başkan adayı
  14. AK Parti Anamur belediye başkan adayı
  15. Erdemli AK Parti belediye başkan adayı
  16. AK Parti Silifke belediye başkan adayı
  17. AK Parti Toruslar belediye başkan adayı

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