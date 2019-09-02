AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00’da başladı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in saat 18.00’de MYK’nın gündemine ilişkin açık
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.02 Eylül 2019 Pazartesi 16:19
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00’da başladı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in saat 18.00’de MYK’nın gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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