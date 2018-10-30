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AK Parti Melih Gökçek'i aday gösterecek mi? Erdoğan'dan son dakika Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika Melih Gökçek açıklaması geldi. MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı iddia edilmişti. Bahçeli de Gökçek’in adaylığına yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek için, “Melih Bey benim yol ve dava arkadaşım. Yol ve dava arkadaşlığımızla bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum.” dedi.

30 Ekim 2018 Salı 13:31
AK Parti Melih Gökçek'i aday gösterecek mi? Erdoğan'dan son dakika Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika Melih Gökçek açıklaması geldi. MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı iddia edilmişti. Bahçeli de Gökçek’in adaylığına yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek için, “Melih Bey benim yol ve dava arkadaşım. Yol ve dava arkadaşlığımızla bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den aday olacağı iddiaları değerlendirdi. "Melih Gökçek’in adaylığı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları oldu ve Gökçek’in de cevabı oldu. MHP’den adaylığına nasıl bakarsınız?" şeklindeki soruya Erdoğan şu cevabı verdi:"Şimdi bir seçim süreci içerisindeyiz. Yerel seçimlerin nasıl yapılacağı aday adaylıkları bütün bunların nasıl olacağı bütün bunlar bellidir. Adaylık tespitleri, müracaatlar, yerel yönetimler başkanlığımız tarafından alınıyor. Tespitler yapılıyor, gereken değerlendirmeleri de yerel yönetimler sorumlu başkanlığımız yapar. İsimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim ta 94’ten beri bu işte benim belediye başkanlığım onun Ankara Belediye başkanlığı, yol ve dava arkadaşım. Yol ve dava arkadaşlığımızla bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Herhalde bu değerlendirmem yeter."

Gökçem MHP'ye şeref kazandırır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" demişti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:31
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