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AK Parti Meclis Üyesi ve yeğenini öldüren PKK'lı terörist yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğenini kalleşçe öldüren gri kategorideki terörist, Erzurum'da yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
AK Parti Meclis Üyesi ve yeğenini öldüren PKK'lı terörist yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki PKK'lı terörist Erzurum'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi" denildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
  1. AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük
  2. PKK'lı terörist
  3. Gri listedeki terörist
  4. gözaltı
  5. Terörle Mücadele

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