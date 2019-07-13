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AK Parti Meclis Üyesi Osman Karaaslan:

AK Parti Meclis Üyesi Osman Karaslan, “15 Temmuz” Milli İradeye yapılacak darbelerin nasıl bastırılacağını tüm dünyaya öğretmiştir” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
AK Parti Meclis Üyesi Osman Karaaslan:

AK Parti Meclis Üyesi Osman Karaslan, “15 Temmuz” Milli İradeye yapılacak darbelerin nasıl bastırılacağını tüm dünyaya öğretmiştir” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Ak Parti Grubu adına söz alan Meclis üyesi Osman Karaaslan 15 Temmuz Dayanışma ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir konuşma yaptı.


Karaaslan konuşmasında, “Bu Meclis yollara dökülen ve bedeniyle tank ve uçaklara siper olan 59 Ankaralı Şehidin, 100’lerce Ankaralı Gazi’nin ve o gece yollara hâkimiyet kuran yüzbinlerce Kahraman Ankaralının meclisidir” ifadesini kullandı.


15 Temmuz’u2016 Meydan Muharebesi olarak tanımlayan Osman Karaaslan, 100 yıl önce Kurtuluş savaşı destanı yazarak, toprakları işgal edilmiş bütün milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek olmuş Türk Milletinin, 100 yıl sonra dakikalar, saatler içinde, bir destan yazdığını belirtti.


Türk Milletinin, kadın erkek, yaşlı genç, Türk Kürt, Çerkez Laz, Alevi Sünni, sağcı solcu ayrımı gözetmeksizin darbelere maruz kalan bütün Milletlere darbelerin nasıl püskürtüleceğini öğrettiğinin altını çizerek, “ O gece 10 milyonlarca insan sokaklarda inanılmaz bir şekilde örgütlenerek, 100 yıl önce bütün dünya Milletlerine Bağımsızlık mücadelesini öğrettiği gibi, 100 yıl sonra da Milli İradeye yapılacak darbelerin nasıl bastırılacağını öğretmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi bir genelge niteliğindeki televiz-yon konuşması, içinde bulunduğumuz asrın siyasi tarihinde unutulması mümkün olmayan tam bir liderlik duruşu ve eylemidir” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Tüm Milletimi şehirlerimizin meydanlarında Milli iradeye sahip çıkmaya davet ediyorum”sözlerini hatırlatan Karaaslan, konuşmasına şöyle devam etti:


“ Demokrasi ve Milli Birlik mücadelemizin parolası olmuştur. Şu an çatısı altında bulunduğumuz Belediye Meclisimiz’in temsilcisi olduğu Başkent Ankaramız’ın yeri, tıpkı milli mücadelede olduğu gibi Mümtazdır, ayrıcalıklıdır.Unutmamak gerekir ki, bu meclisimiz, Gölbaşı’nda, Akıncılar’da, Kahramankazan’da, Mamak’ta, Altındağ’da, Şereflikoçhisar’da, Çubuk’ta ve tüm 25 İlçemizde, Genelkurmay ve Özel Kuvvetler Karargâhında, İl Emniyet’te, TRT’de, Külliye ’de, Milli İstihbarat ’ta, TÜRKSAT’ta, Emniyet Özel Harekât ’ta, tam bir,


‘Hattı müdafa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır’şuuruyla yollara dökülen ve bedeniyle tank ve uçaklara siper olan 59 Ankaralı Şehidin, 100’lerce Ankaralı Gazi’nin ve o gece yollara hakimiyet kuran yüzbinlerce Kahraman Ankaralının meclisidir. Bu meclis, 130 Bin nüfusu barındıran Gölbaşı’nın sokaklarından taşıp TRT, Özel Harekat ve Türksat’ı kuşatan on binlerce hemşerimizin meclisidir. bu meclis, Külliye’yi, Milli İstihbaratı, Emniyet’i, Genelkurmay’ı korumak için gövdesini hem silah hem siper eden karhaman Ankaralıların meclisidir. Çünkü Demokrasimiz ve Milli Birliğimiz hepimizin ortak paydasıdır. Şehitlerimize Rahmet,Gazilerimize Sıhhat ve Selamet, Aziz Milletimize Kıyamete dek Payidarlık ve hürriyeti niyaz ediyorum. Çok daha güzel bir Ankara inşa etme yolunda Meclisimizin AK kadroları olarak her türlü katkıyı vereceğimizi grubum adına saygıyla arz ediyorum.”

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
  1. doğa

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