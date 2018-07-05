AK Parti Meclis Başkan adayı kim? AK Parti TBMM Başkan adayını belirledi mi?

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarına göre, AK Parti yüze 42.56 oy oranına sahip olurken, Meclis'te ise 295 milletvekili ile temsil edilecek. Şimdi gözler Meclis Başkanlığı seçimlerine çevrildi. Milletvekillerinin yemin içmesinin ardından Meclis yeni başkanını seçecek. Peki AK Parti'nin Meclis başkanı adayı kim? AK Parti TBMM Başkanı'nı belirledi mi?

Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklamasının ardından şimdi gözler yemin törenine çevrildi. Hem cumhurbaşkanı Erdoğan hem de 27. dönem milletvekilleri yemin içerek görvlerine başlayacak. Yemin içme faslı bittiğinde ise Meclis Başkanı seçimleri olacak. MHP Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin aday çıkarmayacağını AK Parti'nin Meclis Başkanlığı adayını destekleyeceklerini duyurmuştu. Şimdi gözler AK Parti'nin adayına çevrildi. AK Parti 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de, 27. Dönem'in ilk grup toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı koltuğu için adı geçen isim ise son Başbakan Binali Yıldırım.

YSK 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

AK Parti 42,56, CHP: 22,65, MHP: 11.10, İYİ Parti: 9.96, HDP: 11.70, Saadet Partisi: 1.34, Hür Dava Partisi: 0,31, Vatan Partisi: 0.23

AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek.