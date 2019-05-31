AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatındaniftar yemeği AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı iftar yemeği verdi.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı iftar yemeği verdi.

Marmaris Stadyumu’nda gerçekleşen etkinliğe 500 kişi katıldı.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı iftar yemeği verdi. Marmaris Stadyumu’nda gerçekleşen etkinliğe AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen,AK Parti Muğla Eski Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve partililer katıldı. Dualar eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen katılımcılar hep birlikte iftarlarını açtı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemekte konuşan Ülgen, “İftarımıza hepiniz hoş geldiniz. İftarımıza katıldığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim inşallah sonraki yıllarda da sizlerle birlikte oruç açmayı bizlere nasip eder.” dedi.

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