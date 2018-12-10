AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Mardin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Dargeçit belediye başkan adayı, AK Parti Derik belediye başkan adayı, AK Parti Kızıltepe belediye başkan adayı, Mazıdağı AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Midyat belediye başkan adayı, AK Parti Nusaybin belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Mardin ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Mardin belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Mardin belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman oldu. AK Parti'nin Mardin ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Mardin belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 52

AK Parti % 37

SP % 2

Dargeçit belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 60

AK Parti % 33

Hüda Par % 4

Derik belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 64

AK Parti % 32

Hüda Par % 1

Kızıltepe belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 32

Hüda Par % 2

Mazıdağı belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 26

Hüda Par % 8

Midyat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

BDP % 31

SP % 22

Nusaybin belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 78

AK Parti % 16

Hüda Par % 2

Ömerli belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 35

AK Parti % 34

SP 9 28