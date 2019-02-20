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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç’tan İHA’ya ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Mardin temsilciliğini ziyaret etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç’tan İHA’ya ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Mardin temsilciliğini ziyaret etti.


AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç ve beraberindekiler, İHA Mardin temsilcisi Beril Solmuşgül’ü ziyaret etti. Burada seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, 31 mart yerel seçimlerinde Mardin’de AK Parti hizmeti ile geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümek için bölgenin hak ettiği hizmeti alması için kentteki tüm vatandaşların oylarına talip olduklarını söyledi. Diğer seçimlerle bu seçim arasında bölgede büyük farklıklar olduğunu kaydeden Kılıç, "Bizler tevazu, samimiyet, gayret ile sokak sokak vatandaşlarımızın kapısını çalıyoruz. AK Parti kadroları olarak bu kez sadece ilimizde siyaset değil, bölge halkımızın yıllarca başka parti tarafından iyi niyetinin sömürülmesine, vatandaşlarımızın hizmet memleket sevgisinin sömürülmesine bu kez izin vermemek adınavatandaşlarımızın oylarını partimiz adayları için istiyoruz. Kadın kolları, gençlik kolları partimizin her neferi olarak kapı kapı geziyoruz. Gençlerimizin artık terör korkusu ile yaşamadan yurt dışı turları ile dünyayı yorumlayan, robotik kodlama eğitimleri ile bilime ışık tutan, kadınların üretip kazandığı çiftçinin yerli ve milli olan Mezopotamya ovamızın mercimeği, makarnası, mısırı unu ile Dünya markası olması için geleceğin huzurla inşa edileceği bir Mardin için çalışıyoruz" dedi.



"Adaylarımızla Mardin’de ilklere imza atıyoruz"


Adaylarıyla Mardin’de ilklere imza attıklarını kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:


"Seçim bürosu açılışlarında vatandaşlarımızın partimize olan desteğini görüyor bizler halkımıza mahcup olmamak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgemize verdiği değeri biliyoruz ve bu verilen değeri vatandaşlarımıza yapılan ve yapılacak hizmetleri vatandaşlarımıza aktarıyoruz.Bizler bu bölgede Nusaybin’de yaşanan hendek ve çukur olaylarını hala dün gibi hatırlıyoruz, esnafın terör nedeni ile kepenk kapatmak zorunda kaldığını unutmadık. Mardinliler bu günleri unutmadı ve tekrar yerel yönetimleri terör sempatizanlarının ele geçirip dağ kadrolarına hizmet etmesine ne halkımız ne bizler izin vermek istemiyoruz. Daha güzel, modern marka şehir Mardin olması için bizler yerel yönetimleri ile güçlü bir iktidar desteği ile bölgemizin kalkınması gençlerin geleceğinin kararmadan umutlu bir yarın için seçmen desteğini bekliyoruz. İhlas Haber Ajansı olarak memleketimize verdiğiniz değer sahada gece gündüz mesainizi takdir ile karşılıyoruz."


İHA Mardin temsilcisi Solmuşgül de ziyaretlerinden dolayı Kılıç ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
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