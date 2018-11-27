AK Parti Mardin belediye başkan adayları 2019 Mardin AK Parti ilçe belediye başkan adayları

AK Parti 2019 belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti Mardin belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi şu aralar en çok arananların başında gelmekte. AK Parti Mardin belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Mardin belediye başkan aday 2019 listesi sorgulama ekranı. AK Parti Mardin belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mardin yerel seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Mardin belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye’yi aralıksız 17 yıldır yöneten AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor.

AK Parti Mardin belediye başkan adayı belli oldu mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehir adaylarının belli olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı 40 ilin belediye başkan adayları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer almamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Ankara ve İzmir AK Parti belediye başkan adaylarının da olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Mardin de var. Samsun'un da aralarında olduğu AK Parti'nin 2019 belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki AK Parti Mardin belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Mardin belediye başkan adayları merak edilmekte.