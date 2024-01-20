  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti

Bir yanda Demirtaş bir yanda Kavala! Türkiye’den AİHM’ye çifte tokat

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

İphone’lar yine çöp oldu! Şarjı en uzun giden 10 akıllı telefon belli oldu!

Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

STK'lardan çağrı! Gazze’yi unutturmayalım

Fondaşlar uzay yolculuğunu görmedi
Biyografi AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi Kimdir?
Biyografi

AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi Kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:35:00 -
AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi Kimdir?

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi oldu. İşte Kadem Ekşi'nin hayatı ve siyasi kariyeri...

1965 yılında Rize'de doğan Kadem Ekşi, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sürecinde sivil toplum kuruluşları içinde aktif siyasi çalışmalarda bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdi.

 

Kadem Ekşi, 1993 yılında kendi kurduğu Ekşioğlu Şirketler Grubu ile özel sektöre geçiş yaparak proje ve müşavirlik hizmetleri ile inşaat alanında faaliyet göstermeye başladı.

STK VE SİYASİ KARİYERİ

Yer bilimleri, mimarlık ve mühendislik alanında birçok projeye imza atan Ekşi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine akademik çalışmalar yürüttü.Kadem Ekşi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) alanında da etkin bir rol oynamış, Mimar ve Mühendisler Gurubu, MÜSİAD, Girişimci İş adamları Vakfı, Ekşioğlu Vakfı gibi önemli kuruluşlarda üye veya yönetici olarak görev almıştır.

Siyasi kariyerine Fazilet Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı'nda yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak başlayan Ekşi, 1999 yerel seçimlerinde aynı partiden Maltepe Belediye Başkan adayı olarak seçime katıldı. 2002 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte siyasi birikimini AK Parti'ye taşıyan Kadem Ekşi, İstanbul Maltepe'de AK Parti danışma kurulu üyesi ve delege olarak siyasi çalışmalarını sürdürmüş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ak Parti tarafından Maltepe İlçesine Belediye Başkanı olarak gösterilmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23