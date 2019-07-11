AK Parti Malatya Kadın Kollarından Srebrenitsa tepkisi

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında 11 Temmuz 1995’te Sırplar tarafından Bosnalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamına tepki gösterildi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından katliamın yıl dönümü nedeniyle hazırlanan basın bildirisini okuyan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan,“Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8.372 kişi can vermiştir. Bosna’da üç buçuk yıl devam eden savaşta 312.000 kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış. 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Bati’ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen’ bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa da soykırıma göz yuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, Islamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu; huzuru, refahi, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.