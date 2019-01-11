Koray Koçhan kimdir nerelidir

Koray Koçhan AK Parti Maçka belediye başkan adayı olmasıyla birliket Koray Koçhan’ın kim olduğu araştırılıyor. 2008-2011 yılları arasında AK Parti Maçka İlçe Başkanlığı görevini yürüten Koray Koçhan 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı seçildi. İşte Koray Koçhan’ın hayatı…

Koray Koçhan kimdir?

1979 Yılında Trabzon’da doğdu. 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2008-2011 yıllarında yapılan olağan kongrelerde AK Parti Maçka İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 2013 yılına kadar görevine devam eden Sn. Koray Koçhan 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı seçildi. Koray Koçhan evli ve iki çocuk babasıdır.