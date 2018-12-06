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AK Parti, Kütahya'da Ahmet Sami Kutlu'yu, Siirt'te Ali İlbaş'ı, Tunceli'de Gökhan Arslan'ı belediye başkan adayı gösterdi.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:51
AK Parti, Kütahya'da Ahmet Sami Kutlu'yu, Siirt'te Ali İlbaş'ı, Tunceli'de Gökhan Arslan'ı belediye başkan adayı gösterdi.
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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