AK Parti Konya Teşkilatında medya buluşması

AK Parti Konya İl Teşkilatı, medya buluşmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Düzenlenen toplatıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, çok daha güçlü bir ülke olmak zorunda olduğumuzu, bunun için de birlik ve beraberlik içinde yürümek gerektiğini söyledi.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen medya buluşması programına, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, Orhan Erdem, Halil Etyemez ve Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas, Memleket Gazetesi İmtiyaz Sahibi Adem Alemdar, Yeni Haber Gazetesi Sahibi Lokman Koyuncuoğlu, parti teşkilatı yöneticileri ve mensupları katıldı.

“Birlik ve beraberlik içinde yürürsek inşallah bunların hepsi aşılacak”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Hasan Angı, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Bugünün dünyasına bakıyoruz Yeni Zelanda’da bir büyük katliam ve dünyanın gözü önünde ve bir bakıyorsunuz geri planında Türkiye’yi ve Türkleri hedef alan bir sürece doğru gidiyor. Biz de milletçe şunun farkındayız; çok daha güçlü bir ülke olmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok bu dünyada. Bunun için de birlik ve beraberlik içinde yürürsek inşallah bunların hepsi aşılacak. Tarih bugünleri de yazıyor. İnşallah hepimiz hayırla anılan oluruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Konya’ya geliyor

Seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Hasan Angı, “Önümüzde Cuma günü kısmet olursa büyük mitingimiz var, hazırlıklarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Konya’ya teşrifleriyle Cuma saat 14.00’de Kılıçarslan Meydanında buluşacağız” dedi. Angı, Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının da sahada çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Konya’nın AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi selini hep sandıklarda oylarıyla gösterdiğini kaydeden Başkan Hasan Angı, “Partimize sahip çıkan bir Konya, Konyamıza sahip çıkan bir Cumhurbaşkanı, genel başkan, hükümet bunlar önemli başlıklardı. Bugüne kadar da üç dönemde belediyelerde hayallerin ötesinde büyük işler başarıldı. İnşallah yeni dönem çok daha güzel olacak. Türkiye’nin yaşadığı bunca hengameye rağmen milletimiz dimdik ayakta ve reisinin de yanında. Cuma günü bunu inşallah Konyamızda tekrar göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş da, “Amacımız Cumhurbaşkanımızın üzerinden yük almak, ona yük olmamak ve 31 Mart seçimlerinde en yüksek oylarla iki baharı birlikte yaşamak. Bunun için gayret ediyoruz. Tabii ki belediye başkan adayları olarak yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Ama hemşehrilerimizin bizden en büyük beklentilerinin Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol üzerine olduğunu görüyoruz ve onlara bu yaklaşımla yaklaşıyoruz. İnşallah bu süreçte her zaman söylediğimiz gibi sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan bütün vatandaşlarımızın gönlüne girmek için çalışmaya devam edeceğiz. Nasip olursa başkan olduktan sonra da bu süreç hep böyle devam edecek” şeklinde konuştu.

Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ise, “Bizler yıllardır bu işin içinden gelen, emek veren ve hayatı belediyecilikle yoğrulmuş, belediyeciliğin her noktasında görev almış adaylarız. Dolayısıyla halkımızın bu yönden bakıp bizim tecrübelerimizi değerlendireceğine inanıyoruz. Biz de Karatay Belediyesiolarak 8 başlıkta 100’e yakın proje ile çıktık ve projeleri açıklamaya devam ediyoruz. İnşallah bu projelerin hepsini de yapmayı vaat ediyoruz ve yapacağız inşallah” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı da, 31 Mart’a çok kısa bir zaman kaldığını ve çalışmaları yoğunlaştırarak devam ettirdiklerini ifade ederek, “Sokak sokak dolaşıyoruz. Konya merkezde, Büyükşehir, Selçuklu, Meram, Karatay’da çok büyük bir teveccüh var. 31 Mart’ta da inşallah gönül belediyeciliği ilkesiyle, tevazuyla, samimiyetle, gayretle en iyi neticeyi alacağımıza inanıyoruz. İlçe belediye başkan adayları olarak bizler belediyecilik tecrübelerimizi değerlendirerek en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. Önümüzdeki dönemin Konyamız için yeni bir dönem olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Herkes görevini layıkıyla yapmak için gece gündüz çalışıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay da, artık son düzlükte olduklarını ve temponun arttığı bir zamanda olduklarını belirterek, “AK Parti bir dava partisidir. Herkes görevini layıkıyla yapmak için gece gündüz çalışıyor. Bizler de bir taraftan yeni dönem projelerimizi anlatıyoruz, bir taraftan ziyaretlerde bulunuyoruz. Amacımız Büyükşehir belediyeleri içerisinde en yüksek oyu almak ve 31 ilçede Cumhur İttifakının adaylarıyla seçimi kazanmak. İnşallah Konya yine üzerine düşeni yapacak ve Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakına çok önemli bir destek verecektir. Buna inancımız tam. Çünkü Konyalıların önüne ne zaman sandık koyulsa Konyalılar gereğini yaptı. Bize düşen de sandıkta verdikleri oyun karşılığı olarak söylediklerimizi, vaat ettiklerimiz yapmak” diye konuştu.