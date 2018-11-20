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AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayı kim? AK Parti Konya belediye başkan adayları 2019

AK Parti Konya adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. AK Parti 2019 yerel seçim başvurularını sonlandırdı. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki AK Parti Konya adayı kim? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayı kimi gösterecek? İşte AK Parti Konya belediye başkan aday isimleri…

20 Kasım 2018 Salı 17:48
AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayı kim? AK Parti Konya belediye başkan adayları 2019

AK Parti Konya adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. AK Parti 2019 yerel seçim başvurularını sonlandırdı. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki AK Parti Konya adayı kim? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayı kimi gösterecek? İşte AK Parti Konya belediye başkan aday isimleri…

AK Parti Konya’da yerel seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Konya belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. AK Parti Konya belediye başkan adayları arasında kimin Konya adayının olacağını belirlemek üzere  AK Parti Konya İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için belediye başkanlığına aday olan aday adayları için temayül yoklamasını gerçekleştirdi. AK Parti’nin kalelerinden biri olan Konya, yerel seçimlerde AK Parti’nin belediye başkan adayının kim olacağını merak ediyor. Mevcut belediye başkanlarının aday adaylık başvurusunu almayan ve temayüller sonunda temayül listesinde bulunmayan isimleri de aday gösterebilen AK Parti'de, Konya için şuana kadar 2 isim ön plana çıkıyor. 24 Haziran seçimleri öncesi istifa ederek milletvekili olan Tahir Akyürek'in yerine atama ile göreve gelen mevcut belediye başkanı Uğur İbrahim Altay’ ile Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın ismi Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor.

2014 Konya Büyükşehir belediye başkanlık sonuçları

AK Parti adayı Tahir Akyürek % 64.3

MHP adayı Mehmet Emin Altunel % 18.5

SP adayı Mustafa Özkafa % 7.5

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:48
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