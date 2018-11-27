AK Parti Konya belediye başkan adayları 2019 listesi

Konya AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? Merek konusu olurken, AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlere en hızlı başlayan partilerin başında geldi. Vatandaşlar AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini merak ediyor. Peki AK Parti Konya belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti Konya belediye başkan adayı kim oldu? Konya AK Parti belediye başkan adayları 2019…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti’nin 14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıkladı. AK Parti”nin 2019 yerel seçimiler için açıklanan isimler arasında Konya bulunmadı. Peki Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak ve ne zaman belli olacak? AK Parti Konya Belediye Başkan adayları kim oldu? AK Parti Konya belediye başkan adayı 2019 listesinde kimler yer aldı. AK Parti belediye başkan aday adayı başvurularını 5-16 Kasım tarihleri arasında almıştı. Bu tarihler arasında AK Parti’ye 7 bin 180 aday adayı başvuruda bulunmuştu. AK Parti bu aday adayları arasında AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesine hazırlamaya çalışıyor. AK Parti Konya belediye başkan adayının Uğur İbrahim Altay olacağı beklenmekte.

Uğur ibrahim Altay Kimdir?

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, ortak girişimlerle farklı İnşaat şirketleri kurarak, bir çok nitelikli projeyi hayata geçirdi. Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008 yılındaki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi seçimlerini kazandı.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçilmiştir. Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

2014 Konya Büyükşehir belediye başkanlık sonuçları

AK Parti adayı Tahir Akyürek % 64.3

MHP adayı Mehmet Emin Altunel % 18.5

SP adayı Mustafa Özkafa % 7.5

24 Haziran Konya genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.66

MHP % 15.73

CHP % 9.42

İYİ Parti % 9.12

HDP % 3.29

SP % 2.38

AK Parti Konya Milletvekilleri

Ahmet Sorgun

Tahir Akyürek

Orhan Erdem

Leyla Şahin Usta

Ziya Altunyaldız

Hacı Ahmet Özdemir

Gülay Samancı

Abdullah Ağralı

Selman Özboyacı

Halil Etyemez

MHP Konya Milletvekili

Mustafa Kalaycı

CHP Konya Milletvekili

Abdüllatif Şener

İYİ Parti Konya Milletvekili

Fahrettin Yokuş

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