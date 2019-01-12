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AK Parti Kocaeli'de 12 ilçe adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli'deki 12 ilçe belediye başkan adayını açıkladı- Karamürsel ilçesinde mevcut belediye başkanı yeniden aday gösterilirken, 11 ilçede yeni isimler listede yer aldı- AK Parti İzmit ilçesinde kadın belediye başkan adayı çıkardı

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:18
AK Parti Kocaeli'de 12 ilçe adayını açıkladı

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli'deki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Tahir Büyükakın'ı daha önce AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda partisinin 12 ilçe belediye başkan adayını tanıttı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Partili belediye başkanının bulunduğu Kocaeli'de, İsmail Yıldırım'ın belediye başkanı olduğu Karamürsel dışındaki İzmit, Başiskele, Gölcük, Kartepe, Kandıra, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde yeni adaylar gösterildi.

Böylelikle İzmit ilçe belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül, Başiskele belediye başkan adayı Mehmet Yasin Özlü, Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe belediye başkan adayı Muhammed Mustafa Kocaman, Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan, Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün, Körfez ilçe belediye başkan adayı Şener Söğüt, Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir, Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi ve Darıca ilçe belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık oldu.

- İlçe başkanları aday oldu

AK Parti Kartepe, Darıca ve Körfez ilçelerinde partinin eski ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.

AK Parti, İzmit ilçesinde kadın belediye başkan adayı çıkardı. Geçmiş dönemlerde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Kocaeli Milletvekilliği görevlerinde bulunan Azize Sibel Gönül, İzmit'te belediye başkanı olmak için yarışacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin Kocaeli'de ilçe belediye başkan adayları harf sırasına göre şöyle:

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Darıca: Muzaffer Bıyık

Derince: Zeki Aygün

Dilovası: Hamza Şayir

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

İzmit: Azize Sibel Gönül

Kandıra: Adnan Turan

Karamürsel: İsmail Yıldırım

Kartepe: Muhammed Mustafa Kocaman

Körfez: Şener Söğüt


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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:18
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