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Biyografi AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir?
Biyografi

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 15:18:00 - 2024-01-07 15:37:07
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın olarak belirlendi. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir?

1969 yılında Kocaeli’nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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