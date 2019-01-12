KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, sözlerine, salondakilerin tezahüratları üzerine "Ben de aşığım size. Böyle gençlik olur da onlara aşık olunmaz mı?" diyerek başladı.

"Buradan Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum." diyen Erdoğan, salondakilerin "Samanyolu" şarkısını hep bir ağızdan söylemeleri üzerine, "Siz bir şarkısınız bunu biliyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatı bünyesinde görev yapmış, partiye, şehre, ülkeye, demokrasiye hizmet etmiş herkese teşekkür ederek, bu davaya gönül vermiş olup da darı bekaya göçenleri rahmetle yad ettiğini söyledi.

Son üç dönemdir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür eden Erdoğan, seçimlerde büyükşehir ve ilçelerde partiyi temsil edecek belediye başkan adaylarına, 31 Mart gecesine kadar sürecek seçim maratonunda muvaffakiyet diledi.

Erdoğan, son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Kocaeli'nin yüzlerini güldüreceğine inandıklarını dile getirerek, "Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacaktır. AK Parti kadroları bu seçimlerde Kocaeli'nde, daha çok koşturarak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah 12 ilçemizde ve büyükşehirde bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandıracaklardır. Bu şehir hizmetin kıymetini iyi bilir. Bu şehir sanayinin, ticaretin, emeğin, gayretin, fedakarlığın değerini çok iyi bilir." şeklinde konuştu.





- "Durmak yok, yola devam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında, salonda bulunan ve gözyaşlarını tutamayan bir çocuğa dönerek, "Deden kurban olsun sana bir dur da. Ben de seni çok seviyorum. Kardeşlerim, işte bu gönül. Gönülden gönüle yol var değil mi? Ağlama yok. Ağlarsan beni de burada ağlatırsın." diyerek karşılık verdi.

Kocaeli'nin her alanda olduğu gibi, belediye hizmetlerinde de en iyisine layık olduğunu dile getiren Erdoğan, "AK Parti olarak tek amacımız Kocaeli'nin hak ettiği hizmetlere, bundan sonra da inşallah yine kavuşturmaktır. Durmak yok, yola devam." dedi.

Erdoğan, dün Ankara ve Trabzon'daki konuşmalarında 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düştüğünü dile getirdiğini hatırlatarak, "Sadece seçmen kütükleriyle değil, kısa bir çalışmada bu sorumluluğun nasıl çok önemli sonuçlara vesile olacağını gördük. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtları olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'nde de şu şekildedir; ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Mustafa Kemal Atatürk ve kendi resimleriyle yaptığı koreografi üzerine, "Rabbim inşallah bizlere gerek Selçuklu'da, gerek Osmanlı'da, gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarihi yazmayı nasip etsin. İşte Sultan Alparslan olmasaydı, şunu bilin ki Osmanlı olmazdı. Osmanlı oldu, Fatih... Fatih ile bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Ve geldik Cumhuriyet'e. Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında. Cumhuriyet, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın bir devamı mesabesindedir. Bunu farklı olarak telakki etmeye çalışanlar, öyle anlatmaya çalışanlar var ama bu yanlışa biz asla düşmedik, düşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "12 ilçeye inşallah 31 Mart akşamı AK Parti olarak sancağı dikiyoruz"

Erdoğan, parti üyesi olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısının 10 bin civarında olduğunu belirterek, "Bunların hepsi de gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip, milletimizin gönlüne girebilirsek, seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz. Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan talimat veriyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm kardeşlerime sesleniyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup, kayıtlarını yaptıracaksınız." şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında kadın kollarını da tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Maşallah, demek ki kadın kollarımız da burada. Kadın kollarımızı da tebrik ediyoruz. Kale içeriden fethedilir. Onun için kadın kollarımızın yükü ağır, gençlik kollarımızın yükü ağır, ana kademe yükün ağır. 12 ilçeye inşallah 31 Mart akşamı AK Parti olarak sancağı dikiyoruz ve Kocaeli Büyükşehir sancağını inşallah parti genel merkezine teslim ediyoruz. Adres değiştirerek, ilinize, ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibata geçmelisiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da 'Hoş geldiniz' ziyaretine gideceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşıp, onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel hakları konusunda bilgilendirecek, kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin önünde yepyeni bir dönem açılacaktır."

Erdoğan, bugün burada AK Parti'ye gönül verenlerle ahitlerini yenilemek istediklerini dile getirip, "Kocaeli, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Kocaeli, bu şehre yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Kocaeli, AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz?" diye sorarak, "Maşallah... Rabbim şu güzel manzarayı 31 Mart akşamı yaşamayı bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)



