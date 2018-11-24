AK Parti Kocaeli belediye başkan adayı 2019 AK Parti Kocaeli adayı kim?

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 31 Mart 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? AK Parti belediye başkan aday isimleri kimler? AK Parti Kocaeli belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. AK Parti’nin yapmış olduğu temayül yoklamasında Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın ismi geçiyor. Peki Bilecik Valisi Tahir Büyükakın kimdir? Tahir Büyükakın nereli ve kaç yaşında?

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Tahir Büyükakın kimdir?

1969 Kocaeli’nin Derince İlçesinde dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi´nde ki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın,.Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi´nde tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile doçent unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor. İyi derece de İngilizce bilen, Büyükakın evli ve 3 çocuk babasıdır. 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atandı.

Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6

CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2

MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1

Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 48.18

CHP yüzde 20.13

MHP yüzde 11.46

İYİ Parti yüzde 10.47

HDP yüzde 7.06

SP yüzde 2.25

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri

Fikri Işık

İlyas Şeker

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Cemil Yaman

CHP Kocaeli Milletvekilleri

Fatma Kaplan Hürriyet

Haydar Akar

Tahsin Tarhan

MHP Kocaeli Milletvekili

Saffet Sancaklı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili

Lütfü Türkkan