0553 313 94 23

AK Parti, Kırşehir teşkilatından 28 Şubat açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye’de 28 Şubat 1997tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle yapılan post modern darbenin yıl dönümünde AK Parti Kırşehir Teşkilatı yayımladığı açıklama ile demokrasinin yanında olduklarını belirtti.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:07
AK Parti, Kırşehir teşkilatından 28 Şubat açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye’de 28 Şubat 1997tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle yapılan post modern darbenin yıl dönümünde AK Parti Kırşehir Teşkilatı yayımladığı açıklama ile demokrasinin yanında olduklarını belirtti.


Yazılı yapılan açıklamada, “Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir.”denildi.


İl Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklama şöyle;


“İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi.AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat’ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:07
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İkiye bükülen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
    1. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    2. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    3. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
    4. Kulaklara zarar veren 7 şey
    5. (Özel) Mustafa Pehlivanoğlu’nun annesi..
    6. Danimarkalı adamın burnundan diş çıktı
    7. Valencia Real Betis Kral Kupası maçı..
    8. Erbaa’ya araç muayene istasyonu..
    9. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol..
    10. Başkan Özkeçeci’den 28 şubat açıklaması
    11. Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler..
    12. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    13. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol..
    14. Osmangazi badmintonda rakip tanımıyor
    15. Konuk: “Ekonomiyi istikrar büyütür,..
    16. Gaziantep’te yüksek kesimler beyaza..
    17. Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda..
    18. Park halindeki traktörün akü ve..
    19. Bakan Pakdemirli, "Bin tonun üzerinde..
    20. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."