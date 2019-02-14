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AK Parti Kırşehir merkez seçim bürosu açılışı, Bakan Pakdemirli’nin katılımıyla yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir merkez seçim bürosu, açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 19:17
AK Parti Kırşehir merkez seçim bürosu açılışı, Bakan Pakdemirli’nin katılımıyla yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir merkez seçim bürosu, açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile yaptı.


Terme Caddesi üzerinde gerçekleşen açılışa; Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan, Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda Kırşehirli katıldı.


AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete hizmet aşkı ile doğduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, “AK Parti 16 yıl önce erdemliler hareketi olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sadece millete hizmet aşkıyla kurulmuş ve 16 yıl boyunca kesintisiz her probleme rağmen halkına, vatandaşına, hemşehrisine hizmet etmiş bir partidir.Bu partinin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. 2008’de partiyi kapatmaya çalıştılar. Kapattırdınız mı? 2013’de yargı darbesi yapmaya çalıştılar, yaptırdınız mı? 2016 yılında darbe yaptılar, canınızla, kanınızla, malınızla ödediniz mi? En son darbe, ekonomik taarruza maruz kaldık ağustos ayında. Yıldınız mı? Yılsaydınız burada olmazdınız” dedi.


Türkiye’nin istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Bakan Pakdemirli, “Türkiye sistematik olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Ama, bu millet her zaman ferasetiyle demokrasinin yanında olmuştur. Menderes’i vesayet odakları astılar, Özal’ı elimizden aldılar. Recep Tayyip Erdoğan’ı verecek misiniz? O zaman bu seçim çok önemli. 100 yıldır kazanımlarımız var. Demokratik kazanımlarımız var. Bu kazanımların devam etmesi lazım. Parlamenter sistemden yeni başkanlık sistemine geçtik. Artık koalisyonlarla yaşamayacağız. Bir parti gelecek, seçimleri kazanacak. Hangi parti olursa olsun, tüm partiler hizmet için var. Her parti gelecek projelerini koyacak, halkın gönlünü kazanacak, kendini sevdirecek ve halk da başkanını seçecek. O başkan da 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek. Her partiye eşit fırsat var burada. Bu demokratik kazanımların devamı için mutlaka AK Parti’nin bu seçimlerde de devam etmesi ve bu kazanımların tekrar sorgulanmaması gerekiyor” diye konuştu.



“2 bakanlık bir araya geldi, toprak ve suyu yönetiyoruz”


Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2 bakanlığın bir araya geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, seçim bürosu açılışında yaşanan süreci şöyle anlattı:


“Tarım ve orman. Kocaman iki bakanlık bir araya geldi. Artık toprak ve suyu yönetiyoruz. Kırşehir için su projeleri çok önemli. Ne kadar gölet projesi varsa onların hepsini bitireceğiz. Yamula Barajına başlayacağız onu da en kısa zamanda AK Parti’nin hizmet anlayışıyla yapacağız. Suyun tarımda çok büyük önemi olduğunu biliyoruz. Burada arpa ve buğdayınızı dikiyorsunuz, ama sulu tarıma geçince geliriniz artacak. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı biliyoruz. Tarım sektörünün ekonomik faaliyetten yani dövizin artışından çok fazla etkilendiğini biliyoruz. Mümkün mertebe, imkanlar el verdiği sürece sizlere yardımcı olmak ve artan girdi maliyetlerinizi azaltmak için elimizden gelen çalışmaları yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Olabildiğince desteklerinizi artırıyoruz. Buğday, arpa ve gübre desteklerini artırdık. Bu destekleri artırarak devam ettireceğiz. Geçen ay birçok desteği, 2,3 katrilyon lira destek ödedik. Şu anda ne kadar bekleyen desteğiniz varsa onları da bu ay içinde, en geç önümüzdeki ay içerisinde inşallah hızlı bir şekilde ödeyerek bitireceğiz. Kırşehir’de şeker pancarı üretimi artıyor. Şekerpancarı üreticilerimize de en yakın zamanda en iyi fiyatı açıklayacağız. Nişasta bazlı şeker kotalarını yüzde 5’ten yüzde 2,5’a düşürdük. Şeker pancarı üreticilerimiz daha fazla üretebilsinler diye. İnşallah önümüzdeki yıllarda da şeker pancarındaki üretimimizi hep birlikte artırıyor olacağız. Gübre ve yemde hep pazarlık ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerimizden rica ettik, onlar da düşürebildikleri kadar düşürdüler. Sektöre de gerekli kontrolleri ve baskıyı yapıyoruz. Çiftçimizin, üreticimizin girdi masrafları yüksek diye.”


Kırşehirlilere hitabın ardından seçim bürosunu açan Pakdemirli, Belediye Başkanı ve 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin adayı Yaşar Bahçeci için destek istedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:17
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