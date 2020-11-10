AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz koronavirüse yakalandı
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Minsolmaz Twitter'dan duyurdu
Minsolmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün TBMM Hastanesinde yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
10 Kasım koronavirüs tablosu
Öte yandan Türkiye'de 10 Kasım koronavirüs tablosu da açıklandı. Bugün 2 bin 529 hasta tespit edilirken 87 kişi de hayatını kaybetti.