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AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı kim oldu? Kırıkkale AK Parti adayları 2019 listesi

Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler 2019 belediye başkanlık seçimleri için AK Parti adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı kim oldu? Kırıkkale AK Parti adayları 2019 listesi

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı kim oldu? Kırıkkale AK Parti adayları 2019 listesi

Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 

Kırıkkale belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mehmet Saygılı olduğu öne sürüldü. Mehmet Saygılı mevcut AK Parti Kırıkkale Belediye başkanı olarak görev yapmakta.

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Kırıkkale 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mehmet Saygılı % 44.3

MHP adayı Mustafa Pekdoğan % 30

SP adayı Mahir Yılmaz 20.3

Kırıkkale 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 43.44

MHP: % 24.73

CHP: % 15.21

İYİ Parti: % 13.95

SP: % 1.22

HDP: % 1.10

AK Parti Kırıkkale Milletvekili

Ramazan Can

MHP Kırıkkale Milletvekili

Halil Öztürk

CHP Kırıkkale Milletvekili

Ahmet Önal

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
  1. Kırıkkale
  2. İzmir
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