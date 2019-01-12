AK Parti Kilis belediye başkan adayı kim oldu? Kilis ilçe AK Parti adayları 2019 listesi

Kilis AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Kilis belediye başkan adayı 2019 kimler? Kilis ilçe AK Parti adayları 2019 listesi son dakika açıklandı.

Kilis belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu bir çok ilin ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Belediye başkan adayları açıklanan iller arasında Kilis de yer altı. AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika olarak açıklandı.

AK Parti Kilis belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi açıklandı. AK Parti Kilis belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oldu. Mehmet Abdi Bulut Kilis eski belediye başkanı olarak görev yaptı.

AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek

AK Parti Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz

AK Parti Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

Kilis 2009 yerel seçim sonuçları

Kilis 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Kara % 50.8

MHP adayı Hasan Mısırlıgil % 39.6

CHPadayı Öcal Berk % 3.1

Kilis 24 Haziran 2018 gene seçim sonuçları

AK Parti: % 50.81

MHP: % 20.73

CHP: % 14.50

İYİ Parti: % 10.35

HDP: % 1.83

SP: % 1.36

AK Parti Kilis Milletvekilleri

Mustafa Hilmi Dülger

Ahmet Salih Dal