AK Parti Kdz. Ereğli’de il genelde önde tamamladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün gerçekleşen yerel seçimlerde il genel meclisinde kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre 130 bin 100 seçmenden 114 bin 884’ü oy kullandı. Geçerli sayılan oyların 45 bin 443’ünü AK Parti alırken, 43 bin 45 oy aldı.

AK Parti il genelde önde tamamladı

Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleşen yerel seçimlerde il genel meclisi için 31 mahalle, 3 belde ve 93 köyde 114 bin 884 seçmen oy kullandı. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre geçerli sayılan 114 bin 884 oyun 45 bin 443’ünü AK Parti, 43 bin 45 oyu CHP, 9 bin 365’ini MHP, 5 bin 176’sını BBP, 4 bin 856’sını İYİ Parti, 610’unu DSP, 612’sini SP, 155’ini VP ve 186’sını ise BTP aldı. Bu sonuçla AK Parti’den Rıfkı Gültekin, Hüseyin Engin Temel ve Ali Kemal Karaca, CHP’den ise Hayrettin Kartal, Mehmet Aksoy ve Şanver Akdağ il genel meclisi üyesi olarak seçildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’ni CHP kazandı

Kdz. Ereğli ilçe merkezinde 84 bin 963 seçmenden 72 bin 823 kişi oy kullandı. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre geçerli sayılan 70 bin 699 oyun 37 bin 130’unu CHP alarak Belediye Başkanlığına Halil Posbıyık seçildi. İlçe merkezinde AK Parti Adayı Erol Şahin 26 bin 447, BBP Adayı Hüseyin Uysal 3 bin 213, MHP Adayı Talat Şeker 2 bin 200, İYİ Parti Adayı Ali Kaya bin 120, SP Adayı Gökhan Göktaş 265, DSP Adayı Burak Bülent Müftüoğlu 234 ve BTP Adayı Recep Özcan ise 90 oy aldı.

Belediye meclisinde CHP 20, AK Parti 11 üye çıkardı

Kdz. Ereğli İlçe merkezinde belediye meclis üyeliği için toplam 84 bin 963 seçmenden 72 bin 813’ü oy kullandı. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre geçerli sayılan 70 bin 240 oydan CHP 34 bin 247, AK Parti 25 bin 661, MHP 3 bin 622, BBP 3 bin 588, İYİ Parti 2 bin 327, SP 345, DSP 302 ve BTP 72 oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 20, AK Parti ise 11 belediye meclis üyesi çıkarttı. CHP Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisi şu isimlerden oluştu; Yaşar Balcı, Barboros Tabak, Haluk Okur, Yaşare Aydın, Cengiz Güneş, Tarkan Adik, Naciye Tozkoparan, Fikret Aydeniz, Gönül Çelik, Mehmet Tayyar Menteş, Aydın Demirci, Çetin Günce, Yılmaz Partlak, Erkan Mutlu, Mehmet Akçakaya, Osman Yeniköy, Gökhan Günay, Emrah Karaarslan, Sertan Kuzu ve Satılmış Yiğit. AK Parti’de ise belediye meclisine şu isimler seçildi; Mustafa Kocatürk, Numan Korkmaz, Fuat Ulaş, Mustafa Kumaş, Yüksel Başkan, Yahya Çakır, Gülsemin Hasçelik, Zafer Hüseyin Drumaz, Zafer Yalman, Kürşat Yağız ve Ayhan Erol.

Gülüç’te AK Parti kazandı

Gülüç Beldesi’nde toplam 5 bin 488 seçmenden 4 bin 911’i sandık başına gitti. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre geçerli sayılan 4 bin 722 oyun 2 bin 609’unu AK Parti, bin 367’sini MHP, 709’unu CHP, 25’ini SP ve 12’sini ise DSP aldı. Bu sonuçla mevcut Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş fark atarak yeniden belediye başkanlığına seçildi.

Ormanlı’da AK Parti kazandı

Ormanlı Beldesi’nde bin 766 seçmenden bin bin 640’ı sandık başına gitti. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre geçerli sayılan bin 528 oyun 704’ünü AK Parti, 612’sini MHP, 203’ünü CHP, 112’sini SP ve 2 oyu ise DSP aldı. Bu sonuçla AK Partili mevcut Belediye Başkanı Bayram Başol yeniden belediye başkanlığına seçildi.

Kandilli’de CHP adayı kazandı

Kandilli Beldesi’nde 2 bin 562 seçmenden 2 bin 394’ü sandık başına gitti. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre 2 bin 278 oyun geçerli sayıldığı seçimde bin 229 oy CHP, 985 AK Parti, 58 MHP, 5 SP ve DSP 1 oy aldı. Bu sonuçla Kandili Belediyesi’nin mevcut başkanı Mustafa Aydın yeniden belediye başkanlığına seçildi.