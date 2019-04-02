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İzmir'de ilçeyi AK Parti kazanınca CHP'liler birbirine girdi

İzmir'in Bayındır Belediyesi, son seçimde CHP'den AK Parti'ye geçti. Bayındır Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, sonuç üzerinden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi.

02 Nisan 2019 Salı 16:08
İzmir'de ilçeyi AK Parti kazanınca CHP'liler birbirine girdi

Bayındır'da, 2014 yerel seçiminde yüzde 35,7 oranında oy alan CHP'li Ufuk Sesli, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde, oyunu 4 puan artırmasına rağmen kazanamadı. AK Partili Uğur Demirezen, yüzde 57,01 oranında oy alarak, ilçede seçimi kazandı.

Bayındır Belediyesi'nin kaybedilmesine partililer, tepki gösterdi. CHP Bayındır İlçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, sonuç üzerinden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirerek, şunları kaydetti:

"Seçimi kaybeden başkan Ufuk Sesli, 5 yıl boyunca hiçbir hizmet üretmedi. Herhangi bir hizmet üretmek gibi girişimde de bulunmadı. Halka da kötü davrandı. Biz bunu il başkanına da söyledik. Genel başkan yardımcılarına da söyledik ancak dinletemedik. Böyle olacağı belliydi. Daha önceki beyanatlarımda da bizi hüsranın beklediğini söylemiştim. Maalesef dinletemedik. Bu kaçınılmazdı. Biz bunu görüyorduk. Bu hezimetin sorumlusu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'dir. Ufuk Sesli, Yücel'in arkadaşıymış. Aday gösterdi, sonuç da böyle oldu."

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:08
  1. İzmir
  2. Ufuk Sesli
  3. CHP

YORUM YAZ

  • komünistkomünist12 dk önce
    akp gibi çamura yatmamış hatayı teşkilatında görmüş sizin yaptığınızdan onurlu davranış

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